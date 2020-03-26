MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
26.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:28
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA