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MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

26.03.2020 11:28 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:28
MSB: Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li teröristin, komando birliklerinin operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 5 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA

Etiketler: Fırat, PKK, Politika

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