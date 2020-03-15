MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan...
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.
15.03.2020 11:10 | Son Güncelleme: 15.03.2020 11:10
MSB: "Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 2, Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 1 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
Kaynak: AA
Etiketler : Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Güncel
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