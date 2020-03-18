MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi.
18.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:58
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Ekonomi
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