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MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi.

18.03.2020 11:58 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:58
MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi." denildi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Ekonomi

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