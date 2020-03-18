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MSB: "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan PKK/YPG'li 4...

MSB: "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi.

18.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:36
MSB:
MSB: "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi."

Kaynak: AA

Etiketler : Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Güncel

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