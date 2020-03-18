MSB: "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan PKK/YPG'li 4...
MSB: "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi.
18.03.2020 11:36 | Son Güncelleme: 18.03.2020 11:36
MSB: "Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi."
Kaynak: AA
Etiketler : Barış Pınarı Harekatı, Fırat, Güncel
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