MSB: "Gerektiğinde halkımızın ihtiyacına destek verilecek"
MSB: "Milli Savunma Bakanlığına bağlı Dikimevleri ve MKE'de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan her tür maske imalatı hızla devam ediyor.
21.03.2020 18:25 | Son Güncelleme: 21.03.2020 18:25
MSB: "Milli Savunma Bakanlığına bağlı Dikimevleri ve MKE'de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan her tür maske imalatı hızla devam ediyor. Gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve halkımızın ihtiyacına da destek verilecek."
(İHA)
(İHA)
Kaynak: İHA
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