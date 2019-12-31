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MSB: Görevimizin başında, milletin emrindeyiz

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Twitter hesabından, yurt içi ve dışında görev yapan askerlerin görüntülerini, 'Her zaman her yerde görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz' notu ile paylaştı.

31.12.2019 12:55 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:55 MSB: Görevimizin başında, milletin emrindeyiz

MİLLİ Savunma Bakanlığı, hesabından, yurt içi ve dışında görev yapan askerlerin görüntülerini, 'Her zaman her yerde görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz' notu ile paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, 'Annelerimiz için, çocuklarımız için, geleceğimiz için, bu toprakları vatan yapan tüm değerlerimiz için karada, havada ve denizde, her zaman her yerde görevimizin başında, milletimizin emrindeyiz' denildi.

Paylaşılan görüntüde ise Barış Pınarı Harekatı, Doğu Akdeniz ve yurt içinde görev yapan askerlerin mesajlarına yer verilerek, vatandaşların yeni yılı kutlandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Askerden görüntü

-Detay

Haber-Kamera:  ANKARA,



Twitter, Güncel

Kaynak: DHA

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