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MSB görüntüleri paylaştı! İşte terör örgütünün yakıp yıktığı hastane

Milli Savunma Bakanlığı, Tel Abyad Hastanesi'ndeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığının belirlendiğini duyurdu.

19.10.2019 19:42

YPG/PKK'lı teröristlerin Tel Abyad şehrinde verdikleri zarara her geçen gün yeni bir tanesi ekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştığı görüntüler YPG/PKK'lı teröristlerin hedef aldıkları hastane görülüyor.

YAKIP YIKMIŞLAR

Tel Abyad Hastanesi'nin hızlı şekilde hizmete sokulması için yapılan incelemede; hastanedeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığı tespit edildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Abyad Hastanesi'nin hızlı şekilde hizmete sokulması için yapılan incelemede; hastanedeki cihazların terör örgütü PKK/YPG tarafından yakılarak kullanılamaz hale getirildiği, bir kısım malzemenin de teröristler tarafından kaçırıldığı tespit edildi" denildi.

MSB görüntüleri paylaştı! İşte terör örgütünün yakıp yıktığı hastane

Telabyad, Güncel

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