MSB: Görüşmeler tamamlandı
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetleri arasında süren görüşmelerin tamamlandığını duyurdu.
13.03.2020 15:49 | Son Güncelleme: 13.03.2020 15:49
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Türk ve Rus askeri heyetleri arasında süren görüşmelerin tamamlandığını duyurdu.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetleri arasında, Milli Savunma Bakanlığı'nda 4 gün süren görüşmeler tamamlandı" denildi.
ANKARA,
Kaynak: DHA
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