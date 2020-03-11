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MSB: Görüşmelerin 2'nci günkü bölümü başladı (2)

GÖRÜŞME SON ERDİ Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askeri heyetleri arasında yürütülen görüşmelerin, 2'nci günkü bölümünün sona erdiğini açıkladı.

11.03.2020 19:15 | Son Güncelleme: 11.03.2020 19:15
MSB: Görüşmelerin 2'nci günkü bölümü başladı (2)

GÖRÜŞME SON ERDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askeri heyetleri arasında yürütülen görüşmelerin, 2'nci günkü bölümünün sona erdiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk ve Rus askeri heyetlerinin Milli Savunma Bakanlığı'nda gerçekleştirdiği görüşmelerin bugünkü bölümü tamamlandı. Görüşmelere yarın da devam edilecek" denildi.

ANKARA,


Kaynak: DHA

Etiketler : Güncel

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