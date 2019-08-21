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MSB: Güvenli Bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın bugünden itibaren başlatılmasında mutabık...

Milli Savunma Bakanlığı, bakan Hulusi Akar ile ABD'li mevkidaşı Mark Esper'in telefonla bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı.

21.08.2019 22:03 MSB: Güvenli Bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın bugünden itibaren başlatılmasında mutabık...

Milli Savunma Bakanlığı, bakan Hulusi Akar ile ABD'li mevkidaşı Mark Esper'in telefonla bir görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, görüşmede iki bakanın Fırat'ın doğusunda oluşturulacak 'güvenli bölge'ye ilişkin planın birinci aşamasının bugünden itibaren başlatılması konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklama şöyle, "Milli Savunma Bakanı Hulusi AKAR, ABD Savunma Bakanı Mark ESPER ile bu gün telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan AKAR tarafından görüşmede Suriye'de Fırat'ın doğusunda Güvenli Bölgeye ilişkin bilinen görüş ve beklentilerimiz ifade edilerek, söz konusu bölgenin takvimde belirlenen esaslar çerçevesinde zaman kaybetmeksizin oluşturulmasının gerekliliği vurgulandı. Görüşmede iki Bakan tarafından Güvenli Bölgenin oluşturulmasına ilişkin planın birinci aşamasının bu günden itibaren başlatılması ile planlamanın ileriki aşamalarını ele almak amacıyla Askeri Heyetlerin en kısa zamanda Ankara'da tekrar bir araya gelmeleri hususlarında mutabık kalındı."

Haber: Fatih POYRAZ/ANKARA-DHA




Amerika Birleşik Devletleri, Hulusi Akar, Güncel

Kaynak: DHA

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