MSB: Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MSB: Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildiMİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

26.06.2020 17:55 | Son Güncelleme: 26.06.2020 19:16
MSB: Hakkari'de 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Hakkari Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Hakkari Dağbaşı bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildi. Hava Harekatı sonrası bölgede yapılan arama tarama faaliyetinde teröristlere ait 1 adet M16 Piyade Tüfeği, 1 adet AK-47 Piyade Tüfeği ile 4 adet el bombası ele geçirildi" denildi.
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ANKARA, (DHA)
MSB: Hakkari’de 3 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Hakkari, PKK, Güncel, Haber

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