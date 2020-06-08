MSB: Hakkari'de PKK'lı teröristlerce kullanılan iki girişli mağara tespit edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce kullanılan iki girişli mağaradaki çok sayıda mühimmat ile el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini bildirdi.

08.06.2020 20:38 | Son Güncelleme: 08.06.2020 21:44
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerce kullanılan iki girişli mağaradaki çok sayıda mühimmat ile el yapımı patlayıcının (EYP) imha edildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, komandolar, her türlü hava ve arazi şartlarında icra ettikleri başarılı operasyonlarla PKK'lı teröristlerin barınma alanı, silah, mühimmat ve tuzakladıkları mayın ve EYP'lerin tespiti ve imhasına devam ediyor.
Çukurca'da yapılan arama tarama faaliyetinde iki girişli, 30-35 metre uzunluğunda ve teröristlerce yaşam alanı olarak kullanılan mağara tespit edildi.
Mağaradaki arama tarama faaliyetlerinde bulunan 266 dragunov mühimmatı ve bir EYP imha edildi. MSB: Hakkari’de PKK’lı teröristlerce kullanılan iki girişli mağara tespit edildi

Kaynak: AA

Etiketler: Hakkari, PKK, Güncel, Haber

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