Haberler » Güncel » MSB: Harekat bölgesinde 1373 tünel kullanılmaz hale getirildi - Haber

MSB: Harekat bölgesinde 1373 tünel kullanılmaz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde bugüne kadar toplam 156 kilometre uzunluğundaki 1373 tünelin kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

25.02.2020 14:00 | Son Güncelleme: 25.02.2020 14:00MSB: Harekat bölgesinde 1373 tünel kullanılmaz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde bugüne kadar toplam 156 kilometre uzunluğundaki 1373 tünelin kullanılamaz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Tel Abyad'da arama-tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, terör örgütü PKK/YPG'ye ait yeni bir tünel daha tespit etti. Barış Pınarı bölgesinde son tespit edilen tünelle birlikte bugüne kadar toplam 156 kilometre uzunluğundaki 1373 tünel kullanılamaz hale getirildi." denildi.

ANKARA, -



Barış Pınarı Harekatı, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

14:38  Hüsnü Mübarek kimdir? Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi! Hüsnü Mübarek hayatı ve biyografisi!
14:24  Buğra Gülsoy kimdir? Oyuncu Buğra Gülsoy hayatı ve biyografisi!
13:43  Folklor nasıl yazılır? TDK'ya göre folklor mu, folklör mü? Folklor ne demek?
13:24  MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı! MEB sözleşmeli öğretmen sözlü sınav sonuçları sorgulama ekranı?
11:47  Şampiyonlar Ligi son 16 turu fikstürü! Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta? Napoli Valencia maçı ne zaman, saat kaçta?
25.02.2020 14:43:57