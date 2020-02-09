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MSB: Harekat bölgesinde 7 mayın imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından kullanılan 7 mayının tespit edilerek, imha edildiğini açıkladı.

09.02.2020 16:00 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:00MSB: Harekat bölgesinde 7 mayın imha edildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat bölgesinde PKK/YPG terör örgütü tarafından kullanılan 7 mayının tespit edilerek, imha edildiğini açıkladı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesinde arama tarama faaliyetlerine devam eden komandolarımız, PKK/YPG terör örgütü tarafından kullanılan 5 adet el yapımı anti personel mayın ve 2 adet el yapımı anti tank mayını tespit etti. El yapımı patlayıcılar Patlayıcı Madde Keşif ve İmha timimiz tarafından imha edildi."

ANKARA, -



YPG, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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