Haberler » Güncel » Msb harekat bölgesindeki okulda 50 anti tank mayını bulundu - Haber

Msb harekat bölgesindeki okulda 50 anti tank mayını bulundu

MSB: Harekat bölgesindeki okulda 50 anti tank mayını bulunduSuriye, (DHA) -MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 anti tank mayını bulunduğu açıklandı.

14.11.2019 17:41 | Son Güncelleme: 14.11.2019 17:43
MSB: Harekat bölgesindeki okulda 50 anti tank mayını bulundu
Suriye, (DHA) -MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca 'Barış Pınarı Harekatı' bölgesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 anti tank mayını bulunduğu açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekat Bölgesinde arama tarama faaliyetleri devam ediyor. PKK/YPG terör örgütü tarafından depo olarak kullanılan okul binasında 50 adet anti tank mayını bulundu" denildi.
Msb harekat bölgesindeki okulda 50 anti tank mayını bulundu

Güncel

Kaynak: DHA


Son Dakika Güncel Haberleri
19:23 Ahıska Türklerinin sürgün edilişinin 75. yıl dönümü
19:19 Eyüpsultan'da okul servisi kaza yaptı: 7 çocuk yaralandı
19:18 Sakarya'da, geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)
19:18 İller Bankası'ndan "10 milyonluk konukevi" iddiasına yalanlama
19:18 MSB'den kınama
18:58 Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama
18:26 Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
18:11 İBB Meclisi'nde 39 ilçenin 2020 bütçesi onaylandı
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
18:58 Beşar Esed'den ölü bulunan İngiliz istihbarat subayı Le Mesurier'la ilgili Türkiye'ye küstah suçlama
19:12 İntihar eden Saadet öğretmen, annesine intihardan önce "Öğrencilerin önünde bana yumruk attılar" demiş
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 19:24:18