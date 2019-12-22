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MSB: Hareket bölgesi her geçen gün güzelleşiyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terörden arındırılan Barış Pınarı Harekat bölgesinin her geçen gün daha da güzelleştiğini bildirdi.

22.12.2019 18:53 | Son Güncelleme: 22.12.2019 18:53 MSB: Hareket bölgesi her geçen gün güzelleşiyor

MİLLİ Savunma Bakanlığı, terörden arındırılan Barış Pınarı Harekat bölgesinin her geçen gün daha da güzelleştiğini bildirdi.

Bakanlığın hesabından yapılan paylaşımda, "Toprak işlenip, ekinler ekiliyor. Çocuklar terör baskısı olmadan okullarına gidebiliyor. Barış Pınarı bölgesi her geçen gün daha da güzelleşiyor" denildi. Paylaşılan görüntüde ise, bölgedeki vatandaşların günlük yaşantıları ve Suriyeli bir çocuğun, "Ben sabah kalktığımda okula gidiyorum. Okuldan gelince, çobanlık yaparak aile yardım ediyorum. Türk askerine teşekkür ederiz" şeklindeki ifadeleri yer aldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ANKARA, -



Barış Pınarı Harekatı, Twitter, Güncel

Kaynak: DHA

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