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Msb her bir bayrağın gölgesinde bir türk askeri vardır

MSB: Her bir bayrağın gölgesinde bir Türk askeri vardırMİLLİ Savunma Bakanlığı, çetin kış şartlarına rağmen üs bölgelerinde görevli askerlerin görüntülerini, "Vatanın her bir köşesinde bir bayrak, her bir bayrağın gölgesinde bir Türk askeri vardır!

07.01.2020 10:53 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:54
MSB: Her bir bayrağın gölgesinde bir Türk askeri vardır
MİLLİ Savunma Bakanlığı, çetin kış şartlarına rağmen üs bölgelerinde görevli askerlerin görüntülerini, "Vatanın her bir köşesinde bir bayrak, her bir bayrağın gölgesinde bir Türk askeri vardır!" başlığı ile paylaştı.
Bakanlık Twitter hesabından, "Vatanın her bir köşesinde bir bayrak, her bir bayrağın gölgesinde bir Türk askeri vardır! Çetin kış şartlarında varlığımızın teminatı için buradayız" başlığı ile paylaştı. 1.17 saniyelik videoda, zorlu kış şartlarına rağmen Soğuk Tepe Hudut Taburu, 2 bin 80 rakımlı Hakkari Tepe Üs Bölgesi, Hakkari Tepeşin Tepe Üs Bölgesi, Hakkari Tuğtepe Üs Bölgesi, Hakkari Glini Üs Bölgesi ve Hakurk Şahin Tepe Üs Bölgesi'nde görevli askerlerin görüntülerine yer verildi. Görüntüde Mehmetçiğin operasyonlarına dondurucu soğuya rağmen devam ettiği görüldü.
Msb her bir bayrağın gölgesinde bir türk askeri vardır

Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA


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