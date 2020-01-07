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MSB: Her bir bayrağın gölgesinde bir Türk askeri vardır

MİLLİ Savunma Bakanlığı, çetin kış şartlarına rağmen üs bölgelerinde görevli askerlerin görüntülerini, "Vatanın her bir köşesinde bir bayrak, her bir bayrağın gölgesinde bir Türk askeri vardır!

07.01.2020 11:25 | Son Güncelleme: 07.01.2020 11:25 MSB: Her bir bayrağın gölgesinde bir Türk askeri vardır

MİLLİ Savunma Bakanlığı, çetin kış şartlarına rağmen üs bölgelerinde görevli askerlerin görüntülerini, "Vatanın her bir köşesinde bir bayrak, her bir bayrağın gölgesinde bir Türk askeri vardır!" başlığı ile paylaştı.Bakanlık Twitter hesabından, "Vatanın her bir köşesinde bir bayrak, her bir bayrağın gölgesinde bir Türk askeri vardır! Çetin kış şartlarında varlığımızın teminatı için buradayız" başlığı ile paylaştı. 1.17 saniyelik videoda, zorlu kış şartlarına rağmen Soğuk Tepe Hudut Taburu, 2 bin 80 rakımlı Hakkari Tepe Üs Bölgesi, Hakkari Tepeşin Tepe Üs Bölgesi, Hakkari Tuğtepe Üs Bölgesi, Hakkari Glini Üs Bölgesi ve Hakurk Şahin Tepe Üs Bölgesi'nde görevli askerlerin görüntülerine yer verildi. Görüntüde Mehmetçiğin operasyonlarına dondurucu soğuya rağmen devam ettiği görüldü.



Hakkari, Güncel

Kaynak: DHA

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