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MSB heyeti milli denizaltı ve gemiler için KARDEMİR'de inceleme yaptı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Tuğamiral Mehmet Sarı ve beraberindeki teknik heyet, Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarını (KARDEMİR) ziyaret etti.

08.11.2019 17:06 | Son Güncelleme: 08.11.2019 17:11 MSB heyeti milli denizaltı ve gemiler için KARDEMİR'de inceleme yaptı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Tersaneler Genel Müdür Yardımcısı Tuğamiral Mehmet Sarı ve beraberindeki teknik heyet, Demir ve Çelik Fabrikalarını (KARDEMİR) ziyaret etti.

Düzenlenen toplantıda KARDEMİR İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Hasan Akbulut, Teknik Hizmetler ve Yatırımlar Genel Müdür Yardımcısı Mansur Yeke, Satış ve Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Reyhan Özkara ile bağlı kuruluş KARDÖKMAK A.Ş. Şirket Müdürü Murat Canbaz ve pazarlama ekipleriyle bir araya gelen konuk heyet, milli seferberlik çerçevesinde gemi ve denizaltı üretiminde kullanılacak olan ekipmanların üretimi ile ilgili olarak KARDEMİR'in ve KARDÖKMAK'ın üretebileceği ürünler ile ilgili karşılıklı görüş alışverişinde bulundu.

Yerli üretimin ülke açısından desteklenmesi gerektiğinin vurgulandığı toplantıda, ülke savunma sanayisinde kullanılan ekipmanlarda KARDEMİR'in ihtiyacı karşılayabilmesi amacıyla ilerleyen süreçte teknik heyetin Tersaneler Genel Müdürlüğünde incelemelerde bulunmasına karar verildi.

Toplantı sonrası KARDEMİR'de incelemelerde bulunan heyet, ünite yöneticileri tarafından detaylı bir şekilde bilgilendirildi. Gezi sonrası Genel Müdürü Hüseyin Soykan ile de bir araya gelen Tuğamiral Mehmet Sarı'ya şirketimiz ürünlerinden oluşan bir masa seti hediye edildi ve toplu fotoğraf çekimi sonrası heyet şirketimizden ayrıldı. - KARABÜK

Mehmet Sarı, Karabük, CEO, Ekonomi

Kaynak: İHA

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