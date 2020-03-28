Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

MSB: "Hudut birliklerimizce Akçakale hudut hattında yapılan operasyonda; 9 adet AK-47 piyade tüfeği...

MSB: "Hudut birliklerimizce Akçakale hudut hattında yapılan operasyonda; 9 adet AK-47 piyade tüfeği ve 1070 adet fişeği, 1 adet Biksi makineli tüfek ve 143 adet fişeği, 2 adet RPG-7 roketatar ile 12 adet RPG-7 mühimmatı ve 12 adet sevk fişeği, 19 el bombası ile 14 fünye ele geçirildi.

28.03.2020 12:23 | Son Güncelleme: 28.03.2020 12:23
MSB:
MSB: "Hudut birliklerimizce Akçakale hudut hattında yapılan operasyonda; 9 adet AK-47 piyade tüfeği ve 1070 adet fişeği, 1 adet Biksi makineli tüfek ve 143 adet fişeği, 2 adet RPG-7 roketatar ile 12 adet RPG-7 mühimmatı ve 12 adet sevk fişeği, 19 el bombası ile 14 fünye ele geçirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Akçakale, Piyade, 3. Sayfa

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››MSB: 'Hudut birliklerimizce Akçakale hudut hattında yapılan operasyonda; 9 adet AK-47 piyade tüfeği... - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:04: Küçük Mehmet'in doktor babasına özlemi duygulandırdı - Haberler 13:01: 'Virüsün anne karnındaki bebeğe geçmeme ihtimali yüksek, fakat geçebilir' - Haberler 13:01: Gümüşhane'de mart ayında karla mücadele devam ediyor - Haberler 12:56: Şanlıurfa'da tır devrildi: 1 yaralı - Haberler 12:56: Dünyaca ünlü sahil yasak sonrası sessizliğe büründü - Haberler 11:41: İtalya'da koronavirüs sağlık çalışanlarını da vurdu! 46 doktor hayatını kaybetti - Haberler 11:31: Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti 11:31: Boşandığı eşini sokak ortasında öldüren zanlının son paylaşımı dikkat çekti - Haberler 11:21: ABD'li şarkıcı Jennifer Grout, Ayet-el Kürsi'yi okudu 11:02: New York'taki doktorun paylaştığı görüntülerde hastanelerin koronavirüse karşı yetersiz kaldığı ortaya çıktı - Haberler 10:37: Sigara kaçakçısı kamyon şoförü, 'haberim yoktu' dese de hapis cezasından kurtulamadı - Haberler 10:26: Profesörün canlı yayındaki "Süper bulaştırıcı var" çıkışı Samsun halkını tedirgin etti - Haberler