Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››MSB: Hudut birliklerindeki personel koruyucu elbise, eldiven ve maskeyle teçhiz edildi - Güncel

MSB: Hudut birliklerindeki personel koruyucu elbise, eldiven ve maskeyle teçhiz edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudut birliklerindeki personelin koronavirüsten korunmak için koruyucu elbise, eldiven ve maskeyle teçhiz edildiğini bildirdi.

20.03.2020 12:08 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:08
MSB: Hudut birliklerindeki personel koruyucu elbise, eldiven ve maskeyle teçhiz edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hudut birliklerindeki personelin koronavirüsten korunmak için koruyucu elbise, eldiven ve maskeyle teçhiz edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, hudut birliklerinde koronavirüsten korunmak amacıyla yasa dışı geçişlerde yakalanan kişilerle temasta uygulanacak hareket tarzlarının belirlendiği belirtildi.
Açıklamada personelin koruyucu elbise, eldiven ve maskeyle teçhiz edildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Twitter, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor Güncel
Koronafobi, koronavirüs salgınından daha hızlı yayılıyor
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak Güncel
Koronavirüs nedeniyle maske ve kolonya dağıtımı başlıyor! Ayrıca ihtiyaç sahiplerine para yardımı yapılacak
İşte Türkiye’de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması Güncel
İşte Türkiye'de koronavirüsten ölen kişilerin yaş ortalaması
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu Güncel
Koronavirüste ortalama taburcu olma ve ortalama ölüm süresi belli oldu
Gonca Vuslateri’den ’Karantinada cinsel ilişkiye girin’ tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz’e cevap Güncel
Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap
İtalya’da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi Güncel
İtalya'da bir muhabir koronavirüs hastalarının bulunduğu hastaneye girdi
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler Güncel
Taksicilerden koronavirüs eylemi! Plaka sahiplerinin indirime gitmesini istediler
Loading