MSB: Hudutlarımızdan yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan 3 bin 541 kişi yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2'nci Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarda 10 gün içinde yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan çoğunluğu Suriye uyruklu 3 bin 541 kişinin yakalandığını bildirdi.
25.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:50
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 2'nci Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarda 10 gün içinde yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunan çoğunluğu Suriye uyruklu 3 bin 541 kişinin yakalandığını bildirdi.
MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, 2'nci Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarda son 10 gün içerisinde 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunulduğu belirtildi.
Çoğunluğu Suriye uyruklu 3 bin 541 kişinin yakalandığına işaret edilen açıklamada, bu kişilerle beraber 1500 karton sigara ve 15 kilogram muhtelif cinste uyuşturucunun ele geçirildiği kaydedildi.
MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, 2'nci Ordu Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki hudutlarda son 10 gün içerisinde 313 yasa dışı geçiş teşebbüsünde bulunulduğu belirtildi.
Çoğunluğu Suriye uyruklu 3 bin 541 kişinin yakalandığına işaret edilen açıklamada, bu kişilerle beraber 1500 karton sigara ve 15 kilogram muhtelif cinste uyuşturucunun ele geçirildiği kaydedildi.
Kaynak: AA
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