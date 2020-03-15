MSB: İdlib'de 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı (2)
'GEREKLİ TEDBİRLER ALINARAK İCRA EDİLDİ'Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de gerçekleştirilen kara devriyesine ilişkin yeni açıklamada bulundu.
15.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:16
'GEREKLİ TEDBİRLER ALINARAK İCRA EDİLDİ'
Milli Savunma Bakanlığı, İdlib 'de gerçekleştirilen kara devriyesine ilişkin yeni açıklamada bulundu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İdlib'de icra edilen 1'inci Türkiye- Rusya birleşik kara devriyesi; olası provokasyonları ve bölgedeki sivil halkın zarar görmesini önlemek amacıyla, Türk ve Rus Müşterek Koordinasyon Merkezleri arasındaki koordine sonucunda gerekli tedbirler alınarak icra edilmiştir" denildi.
Kaynak: DHA
Manşet
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