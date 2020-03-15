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MSB: İdlib'de 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı (2)

'GEREKLİ TEDBİRLER ALINARAK İCRA EDİLDİ'Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de gerçekleştirilen kara devriyesine ilişkin yeni açıklamada bulundu.

15.03.2020 15:16 | Son Güncelleme: 15.03.2020 15:16
MSB: İdlib'de 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi yapıldı (2)

'GEREKLİ TEDBİRLER ALINARAK İCRA EDİLDİ'

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib 'de gerçekleştirilen kara devriyesine ilişkin yeni açıklamada bulundu. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İdlib'de icra edilen 1'inci Türkiye- Rusya birleşik kara devriyesi; olası provokasyonları ve bölgedeki sivil halkın zarar görmesini önlemek amacıyla, Türk ve Rus Müşterek Koordinasyon Merkezleri arasındaki koordine sonucunda gerekli tedbirler alınarak icra edilmiştir" denildi.


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Kaynak: DHA

Etiketler : İdlib, Güncel

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