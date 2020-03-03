MSB: İdlib'de 1 şehit, 1 yaralı (2)

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İdlib 'de düzenlenen topçu atışı saldırısında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mustafa Muhammed Ak için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Akar mesajında, "Silah arkadaşımız 2 Mart 2020 tarihinde İdlib bölgesinde düzenlenen topçu atışı sırasında şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" ifadelerine yer verdi.