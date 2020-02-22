Haberler » Güncel » MSB: 'İdlib'de 21 rejim hedefi tahrip edilmiştir' - Haber

MSB: "İdlib'de 21 rejim hedefi tahrip edilmiştir"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'de bir askerin şehit olduğu saldırı sonrası 21 rejim hedefinin ateş altına alınarak tahrip edildiğini bildirdi.

22.02.2020 18:04 | Son Güncelleme: 22.02.2020 18:04MSB:
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'de bir askerin şehit olduğu saldırı sonrası 21 rejim hedefinin ateş altına alınarak tahrip edildiğini bildirdi.
MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, ateşkesi sağlamak üzere İdlib bölgesinde bulunan TSK unsurlarına rejim tarafından yapılan tank atışları sonucunda bir askerin yaralandığı ve hastaneye sevk edildiği sırada şehit olduğu belirtildi.
"Şehitlerimizin kanı hiçbir zaman yerde bırakılmamıştır, bundan sonra da bırakılmayacaktır." ifadesine yer verilen açıklamada şunlar kaydedildi:
"Hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz. Alçak saldırı sonrası bölgede tespit edilen 21 rejim hedefi derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş ve hedefler tahrip edilmiştir. Gelişmeler takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır."

İdlib, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:25  Hayrettin kimdir? Hayrettin Onur Karaoğuz nereli, kaç yaşında?
10:09  Sınıf tekrarı geri mi geliyor? Sınıfta kalma ne zaman kalktı? Sınıfta kalma var mı?
09:36  Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur kimdir? Muhterem Nur hayatı ve biyografisi!
09:19  Çöpçüler Kralı filmi oyuncuları ve konusu - Çöpçüler Kralı nerede çekildi?
08:54  Arda Kural kimdir? Arda Kural hayatı ve biyografisi!
22.02.2020 19:02:26