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MSB: İdlib'de 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını açıkladı.

10.02.2020 16:04 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:04MSB: İdlib'de 5 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı, 'de rejim tarafından yapılan yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İdlib'de çatışmaları önlemek, hudut güvenliğimizi sağlamak, göçü ve insanlık dramını engellemek maksadıyla bölgeye takviye olarak gönderilen unsurlarımıza, Rejim tarafından 10 Şubat 2020 tarihinde yapılan yoğun topçu atışı neticesinde, 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, 5 silah arkadaşımız yaralanmıştır" denildi.

Saldırıya anında karşılık verildiği belirtilerek, "Bölgede tespit edilen hedefler derhal ateş destek vasıtalarımızla yoğun şekilde ateş altına alınarak gerekli karşılık verilmiş, hedefler tahrip edilmiş ve şehitlerimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Gelişmeler yakından takip edilmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimiz için acil şifalar dileriz" ifadeleri kullanıldı.



İdlib, Güncel

Kaynak: DHA

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