Menü
Haberler ›› Güncel ››MSB: İdlib'deki birleşik kara devriyesi gerekli tedbirler alınarak icra edilmiştir - Güncel

MSB: İdlib'deki birleşik kara devriyesi gerekli tedbirler alınarak icra edilmiştir

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'deki 1'inci Türkiye-Rusya birleşik kara devriyesinin, gerekli tedbirler alınarak icra edildiğini bildirdi.

15.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 15.03.2020 14:42
MSB: İdlib'deki birleşik kara devriyesi gerekli tedbirler alınarak icra edilmiştir
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib 'deki 1'inci Türkiye- Rusya birleşik kara devriyesinin, gerekli tedbirler alınarak icra edildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, "Kara devriyesinin olası provokasyonları ve bölgedeki sivil halkın zarar görmesini önlemek amacıyla Türk ve Rus Müşterek Koordinasyon Merkezleri arasındaki koordine sonucunda gerekli tedbirler alınarak icra edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.
İdlib haberleri ve İdlib son dakika gelişmeleri için tıkla

Kaynak: AA

Etiketler : Rusya, İdlib, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu Güncel
Engelli ablasına tecavüz eden kişiyi öldüren sanığın cezası belli oldu
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında Güncel
İtalyalı bir sağlık yetkilisinden korkutan tespit: Hastaların tipi değişiyor, vakaların yaş ortalaması 40-45 arasında
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı Güncel
Düzce'de bir baba, koronavirüs şüphesi nedeniyle başka hastaneye sevk edilen kızını kaçırdı
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız Güncel
Makarna üreticilerinden rahatlatan açıklama: Her evi makarnaya boğarız
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı Güncel
ABD Eski Başkanı Barack Obama'nın Twitter'da cinsel içerikli film yıldızını takip ettiği ortaya çıktı
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı Güncel
İran Sağlık Bakanlığı, koronavirüs nedeniyle ölen kişilerin yaş ortalamasını paylaştı
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti Güncel
Erzurumlu küçük Miray'ın koronavirüs önlemi izleyenleri gülümsetti