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MSB: İdlib'deki M4 kara yolunda 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), İdlib'deki M4 kara yolunda Türkiye ve Rusya askerlerinin 1'inci ortak kara devriyesini icra ettiği bildirildi.

15.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:34
MSB: İdlib'deki M4 kara yolunda 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), İdlib 'deki M4 kara yolunda Türkiye ve Rusya askerlerinin 1'inci ortak kara devriyesini icra ettiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Moskova mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi."
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Kaynak: AA

Etiketler : İdlib, Güncel

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