MSB: İdlib'deki M4 kara yolunda 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), İdlib'deki M4 kara yolunda Türkiye ve Rusya askerlerinin 1'inci ortak kara devriyesini icra ettiği bildirildi.
15.03.2020 13:37 | Son Güncelleme: 15.03.2020 13:38
Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), İdlib 'deki M4 kara yolunda Türkiye ve Rusya askerlerinin 1'inci ortak kara devriyesini icra ettiği bildirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Moskova mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi."
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Moskova mutabakatı çerçevesinde, İdlib'deki M4 kara yolunda kara ve hava unsurlarının katılımıyla 1'inci Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildi."
Kaynak: AA
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