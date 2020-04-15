MSB: İdlib'deki M4 kara yolunda Türk-Rus kara devriyesi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildiğini bildirdi.
15.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:20
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, TR-RF mutabakatı çerçevesinde gerçekleştirilen kara devriyesine ait görsellere de yer verildi.
Fotoğraflarda, Mehmetçiğin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske ve eldiven kullandığı görüldü.
Kaynak: AA