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MSB: İdlib'deki M4 kara yolunda Türk-Rus kara devriyesi icra edildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildiğini bildirdi.

15.04.2020 14:02 | Son Güncelleme: 15.04.2020 14:20
MSB: İdlib'deki M4 kara yolunda Türk-Rus kara devriyesi icra edildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İdlib 'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 4'üncü Türk-Rus birleşik kara devriyesi icra edildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, TR-RF mutabakatı çerçevesinde gerçekleştirilen kara devriyesine ait görsellere de yer verildi.
Fotoğraflarda, Mehmetçiğin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı maske ve eldiven kullandığı görüldü.
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Kaynak: AA

Etiketler: İdlib, Güncel
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