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MSB: İdlib'deki M4 yolunda 7'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi yapıldı

MSB: İdlib'deki M4 yolunda 7'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi yapıldıMİLLİ Savunma Bakanlığı'nca İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığı açıklandı.

30.04.2020 13:34 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:35
MSB: İdlib'deki M4 yolunda 7'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi yapıldı
MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca İdlib'deki M4 kara yolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi'nin yapıldığı açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye-Rusya Fedarasyonu mutabakatı çerçevesinde; İdlib'deki M4 Karayolunda, kara ve hava unsurlarının katılımıyla 7'nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi icra edilmiştir" denildi.
FOTOĞRAF ANKARA, (DHA) -
MSB: İdlib’deki M4 yolunda 7’nci Türk-Rus Birleşik Kara Devriyesi yapıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: İdlib, Güncel, Haber

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