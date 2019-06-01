MSB: "Iğdır
sınır bölgesinde 1 Haziran 2019 tarihinde PKK
'lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 1 kahraman silah arkadaşımız daha hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri
ile yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz." - ANKARA
Kaynak: İHA
PKK
, Iğdır
, 3. Sayfa