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MSB: "Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesindeki unsurlarımıza taciz atışı yaparak 2 personelimizi şehit...

MSB: "Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesindeki unsurlarımıza taciz atışı yaparak 2 personelimizi şehit eden teröristlere ait 4 hedefe hava taarruzu icra edildi.

25.03.2020 23:28 | Son Güncelleme: 25.03.2020 23:28
MSB:
MSB: " Irak 'ın kuzeyi Haftanin bölgesindeki unsurlarımıza taciz atışı yaparak 2 personelimizi şehit eden teröristlere ait 4 hedefe hava taarruzu icra edildi. 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Irak, Güncel

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