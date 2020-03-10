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MSB: "Irak'ın kuzeyi Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit...

MSB: "Irak'ın kuzeyi Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

10.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 10.03.2020 12:00
MSB:
MSB: " Irak 'ın kuzeyi Kandil ve Avaşin-Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Kandil Dağı, Irak, 3. Sayfa
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