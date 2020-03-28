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MSB: "Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör...

MSB: "Irak'ın kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.

28.03.2020 09:03 | Son Güncelleme: 28.03.2020 09:03
MSB:
MSB: " Irak 'ın kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 8 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler: Metina, Irak, 3. Sayfa

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