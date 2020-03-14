Menü
Haberler ›› Politika ››MSB: 'Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi' - Haberler

MSB: "Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin, etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

14.03.2020 09:16 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:16
MSB:
Milli Savunma Bakanlığı, Irak 'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin, etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 11 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Metina, Irak, PKK, Politika

Paylaş

Manşet 

Haberler

Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı Haberler
Afrika'nın ardından Irak'ı da işgal eden çekirge sürüleri, ekinlere saldırdı
Uzmanlar, koronavirüse karşı cep telefonu ve bankamatik kullanımından sonra temizlik yapılmasını tavsiye etti Haberler
Uzmanlar, koronavirüse karşı cep telefonu ve bankamatik kullanımından sonra temizlik yapılmasını tavsiye etti
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı Haberler
Belçikalı bilim insanları koronavirüse karşı tedavi arayışında ilerleme sağladıklarını açıkladı
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi Haberler
Bakan Koca, 5 koronavirüs vakasının sağlık durumlarına ilişkin bilgi verdi
Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli Haberler
Bakan, ileride pişman olmayalım diye üstüne basa basa uyarıyor: Önümüzdeki 5 hafta çok önemli
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak Haberler
Spor Bakanlığı devreye girdi, maçlar şifresiz yayınlanacak
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı Haberler
Koronavirüs Türkiye'ye nasıl geldi? İşte herkesin merak ettiği sorunun yanıtı
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı Haberler
Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı