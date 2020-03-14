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MSB: Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin, etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

14.03.2020 09:59 | Son Güncelleme: 14.03.2020 09:59
MSB: Irak'ın kuzeyinde 11 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak 'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 11 PKK'lı teröristin, etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı, Metina, Irak, PKK, Ekonomi

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