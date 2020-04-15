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MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Kandil'de tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıklandı.

15.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:46
MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak 'ın kuzeyi Kandil'de tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Kandil Dağı, Irak, PKK, Güncel
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