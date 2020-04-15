MSB: Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Kandil'de tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıklandı.
15.04.2020 15:46 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:46
MİLLİ Savunma Bakanlığı, Irak 'ın kuzeyi Kandil'de tespit edilen 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiğini açıklandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Kandil'de keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek" denildi.
Kaynak: DHA
Etiketler: Kandil Dağı, Irak, PKK, Güncel