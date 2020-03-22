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MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.

22.03.2020 13:34 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:34
MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

MİLLİ Savunma Bakanlığı'nca Irak 'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK'lı teröristin, düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor" denildi.


Kaynak: DHA

Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk, Irak, PKK, Güncel

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