MSB: "Irak'ın kuzeyinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi"
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonla 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
22.03.2020 13:48 | Son Güncelleme: 22.03.2020 13:48
Milli Savunma Bakanlığı, Irak 'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde düzenlenen hava destekli operasyonla 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonların tüm hızıyla devam ettiği belirtildi. - ANKARA
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı teröristin düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, operasyonların tüm hızıyla devam ettiği belirtildi. - ANKARA
Kaynak: İHA