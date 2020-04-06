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MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

06.04.2020 09:10 | Son Güncelleme: 06.04.2020 09:10
MSB: Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak 'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde PKK'lı 5 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hakurk, Irak, PKK, Güncel
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