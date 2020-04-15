Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait mühimmat ve malzeme ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda mühimmat ile malzemelerin ele geçirildiğini bildirdi.

15.04.2020 15:34 | Son Güncelleme: 15.04.2020 15:34
MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait mühimmat ve malzeme ele geçirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak 'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda mühimmat ile malzemelerin ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde kahraman komandolar tarafından etkili operasyonlar yapıldığı, her taşın altına bakılmaya ve terör örgütünün inlerine girilmeye devam edildiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Irak'ın kuzeyi Hakurk bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda 3 kutu uçaksavar mühimmatı, 3 RPG-7 roketatar mühimmatı, el yapımı patlayıcı (EYP) yapımında kullanılan malzemeler, çok miktarda amonyum nitrat, 2 şarjör, çok sayıda örgütsel doküman ile yaşam malzemeleri ele geçirilip imha edildi."

Kaynak: AA

Etiketler: Irak, PKK, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Erdoğan’ın isteğiyle AK Parti’den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek Haberler
Erdoğan'ın isteğiyle AK Parti'den ayrılan Yeneroğlu: AYM, infaz yasasını iptal edecek
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu: Böyle bir dönemde ülkenin gündemi beni çileden çıkarıyor
Ünlü iş adamı, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti Haberler
Ünlü iş adamı, koronavirüs nedeniyle aylık 2,5 milyon liralık kira gelirinden vazgeçti
Instagram’dan canlı yayın yapan Bengü, gözyaşlarına boğuldu Haberler
Instagram'dan canlı yayın yapan Bengü, gözyaşlarına boğuldu
Haberler ›› Güncel ››MSB: Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait mühimmat ve malzeme ele geçirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

16:30: 76 yaşındaki kadın, zor zamanlar için biriktirdiği altınları kampanyaya bağışladı - Haber 16:30: Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevinden 120 hükümlü tahliye edildi - Haber 16:29: Koronavirusun artış hızını düşüren sistem filyasyon merkezi - Haber 16:28: Gurbetçi vatandaştan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına 400 Euro - Haber 16:28: MUSİAD Batman Şubesinden koronavirüsü ile mücadeleye destek - Haber 15:51: Koronavirüs anketinden çıkan sonuç: Yüzde 77 sokağa çıkma yasağı istiyor - Haber 14:59: Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı - Haberler 14:13: İlk kez koronavirüs hızlı tanı kitine yönelik operasyon yapıldı! 5.575 kit ele geçirildi - Haberler