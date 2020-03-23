MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 2...
MSB: "Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 2 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi"
23.03.2020 08:58 | Son Güncelleme: 23.03.2020 08:58
MSB: " Irak 'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu PKK'lı 2 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi"
Kaynak: AA
Etiketler : Zap bölgesi, Irak, Güncel