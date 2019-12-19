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MSB: Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

19.12.2019 12:06 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:06MSB: Irak'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 'ın kuzeyinden kaçan 2 PKK'lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları sonucunda terör örgütü PKK'daki çözülmelerin devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist daha Şırnak Silopi'de hudut karakoluna teslim oldu. Böylece son bir haftada yurt dışında terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan terörist sayısı 10'a ulaştı." ifadesi yer aldı.


Irak, PKK, Güncel

Kaynak: AA

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