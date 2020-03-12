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MSB: "Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü...

MSB: "Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi.

12.03.2020 09:02 | Son Güncelleme: 12.03.2020 09:02
MSB:
MSB: "Irak kuzeyi Metina ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK'lı terörist düzenlenen hava destekli operasyonlarla etkisiz hale getirildi." - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Metina, Irak, 3. Sayfa

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