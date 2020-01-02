Haberler » Güncel » MSB: Irak kuzeyinde 2 asker şehit - Haber

MSB: Irak kuzeyinde 2 asker şehit

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekat Bölgesi'nde devam eden operasyonlarda, Irak kuzeyi Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu açıkladı.

02.01.2020 20:34 | Son Güncelleme: 02.01.2020 20:34 MSB: Irak kuzeyinde 2 asker şehit

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Pençe-3 Harekat Bölgesi'nde devam eden operasyonlarda, kuzeyi Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada iki askerin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Pençe-3 Harekat Bölgesinde devam eden operasyonlar kapsamında, 02 Ocak 2019 tarihinde Irak kuzeyi Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada iki kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Teröristlerin bulunduğu bölge, ateş destek vasıtaları ve ATAK helikopterleri ile atış altına alınmış ve ani hava harekatı kapsamında 2 F-16 bölgeye yönlendirilmiştir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

ANKARA,



Irak, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

21:56   DHA YURT BÜLTENİ - 19 - Haber
21:56   Pakistan'da dört katlı bina çöktü - Haber
21:56   Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy'dan Eastmed projesi anlaşmasına tepki Açıklaması - Haber
21:56   Beyaz Saray'dan Erdoğan-Trump görüşmesi açıklaması - Haber
21:55   Aksoy'dan EastMed Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne ilişkin açıklama - Haber
20:11   Eşini kendi yatağında başkasıyla yakalayınca ortalık karıştı! Elbiselerini boş bir arazide ateşe verdi - Haber
20:03   Minibüsüyle meyve satan seyyar satıcı aracında ölü bulundu - Haber
19:59   Son Dakika: Haftanin'de teröristlerle çıkan çatışmada 2 asker şehit oldu - Haber
18:57   Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar - Haber
18:34   Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı - Haber
2.01.2020 22:05:36