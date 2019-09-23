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Msb: ırak kuzeyinde 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi sırasında PKK'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.

23.09.2019 13:30Msb: ırak kuzeyinde 2 asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde ikmal konvoyunun geçişi sırasında PKK'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 askerin şehit olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Irak kuzeyinde 23 Eylül 2019 tarihinde, ikmal konvoyunun geçişi esnasında PKK'lı bölücü teröristler tarafından önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

ANKARA,



Irak, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

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