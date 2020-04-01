MSB: "İspanya ve İtalya'ya yardım malzemesi götüren uçak iniş yaptı"
Milli Savunma Bakanlığı, İspanya ve İtalya'da sağlık malzemelerini taşıyan uçağın Ankara'ya iniş yaptığını bildirdi.
01.04.2020 22:55 | Son Güncelleme: 01.04.2020 22:55
Milli Savunma Bakanlığı, İspanya ve İtalya 'da sağlık malzemelerini taşıyan uçağın Ankara 'ya iniş yaptığını bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sabah saat 09.04'de Ankara/Etimesgut'tan havalanan uçağımız, beraberindeki sağlık malzemelerinin İspanya ve İtalya'ya teslimini tamamladı. Uçağımız ve personelimiz 13 saat süren başarılı görev sonrası Ankara/Etimesgut'a iniş yaptı" denildi.
(Mehmet Kalay/İHA)
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Sabah saat 09.04'de Ankara/Etimesgut'tan havalanan uçağımız, beraberindeki sağlık malzemelerinin İspanya ve İtalya'ya teslimini tamamladı. Uçağımız ve personelimiz 13 saat süren başarılı görev sonrası Ankara/Etimesgut'a iniş yaptı" denildi.
(Mehmet Kalay/İHA)
Kaynak: İHA