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MSB: "Kahraman Mehmetçik sayesinde Rasulayn'da hayat normale dönüyor"

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin Rasulayn bölgesinde Mehmetçiğin çabaları sayesinde hayatın normale döndüğünü bildirdi.

23.12.2019 19:57 | Son Güncelleme: 23.12.2019 19:59
Milli Savunma Bakanlığı, 'nin Rasulayn bölgesinde Mehmetçiğin çabaları sayesinde hayatın normale döndüğünü bildirdi.
Bakanlığın hesabından, bölgede yapılan çalışmaları anlatan yayımlandı.
Paylaşımda, "Kahraman Mehmetçik sayesinde hayatın normale döndüğü Rasulayn'da gıda yardımı ve sağlık taramaları devam ediyor. Terör dolu günleri geride bırakıp günlük işlerine yoğunlaşan Suriyeli kardeşlerimiz, Türk devletine 'Allah razı olsun. Her şey yolunda' diyerek teşekkür ediyor." ifadesine yer verildi.
MSB:

Twitter, Suriye, Güncel

Kaynak: AA


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