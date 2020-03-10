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MSB: "Kandil'de, TSK ve MİT koordinesinde icra edilen hava harekatıyla, sözde yönetici 5 PKK'lı...

MSB: "Kandil'de, TSK ve MİT koordinesinde icra edilen hava harekatıyla, sözde yönetici 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

10.03.2020 09:00 | Son Güncelleme: 10.03.2020 09:00
MSB:
MSB: "Kandil'de, TSK ve MİT koordinesinde icra edilen hava harekatıyla, sözde yönetici 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi."

Kaynak: AA

Etiketler : PKK, TSK, Güncel
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